Um tiroteio em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, alterou a circulação dos trens no ramal Saracuruna, ligação do Centro até Baixada Fluminense, por cerca de uma hora na tarde desta segunda-feira (18). Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora abordaram um veículo em atividade suspeita e houve troca de tiros. Os suspeitos fugiram e não houve registro de feridos.