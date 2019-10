O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para seu colega do Chile, Sebastián Piñera, para expressar seu apoio em meio à onda de protestos e denunciou que há “esforços estrangeiros para minar as instituições” no país, informou a Casa Branca. Também apoiou o colega chileno após sua decisão de cancelar a cúpula dos líderes da APEC e da COP 25.