O TSP (Theatro São Pedro), em Porto Alegre, receberá na noite de 4 de novembro o evento “Empreendedorismo Inspiração”, reunindo em um “talk-show” mulheres que conquistaram o seu espaço no mercado. Dentre as convidadas está Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração das lojas Magazine Luiza, e Chieko Aoki, fundadora da rede de hotéis Blue Tree.