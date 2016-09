Tubarão ataca três surfistas em praia na Flórida

Três surfistas foram atacados por um tubarão na praia de New Smyrna, na Flórida (EUA). Os ataques aconteceram em momentos diferentes. A primeira vítima, de 43 anos, surfava no mar quando foi mordido na perna. Ele precisou ser levado ao hospital com urgência.

O segundo caso aconteceu pouco tempo depois, quando um turista, de 36 anos, recebeu investidas do tubarão. A vítima também foi levada para um hospital, com ferimentos nas duas mãos. Já a terceira vítima, de apenas 16 anos, recebeu uma mordida em sua coxa direita. O adolescente, no entanto, não se feriu com gravidade. Ele recebeu atendimento ainda na praia e foi liberado na sequência.

A região de New Smyrna é rota de uma grande diversidade de peixes, o que atrai os predadores marinhos nessa época. Placas com avisos aos turistas estão espalhados pelo local.

