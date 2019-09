A passagem do tufão Faxai já causou, até agora, mais de 290 milhões de dólares em prejuízos para os setores de agricultura, silvicultura e pesca, principalmente na parte leste do Japão. A expectativa é de que esse montante ainda possa aumentar. O total cobre danos reportados até quinta-feira (19) em Chiba, Ibaraki e outras seis províncias japonesas, principalmente no leste do Japão.

Deixe seu comentário: