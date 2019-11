Dicas de O Sul Turma do Pagode e DJ Yuri Martins são atrações da edição que comemora sete anos da Feijoada com Samba

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Para embalar a programação, o evento receberá a Turma do Pagode para uma apresentação mais do que especial Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O sétimo aniversário da Feijoada com Samba já tem data para acontecer. No dia 08 de dezembro (domingo), a Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, nº 110 – Humaitá) se transformará para receber a 39º Feijuca. E para embalar a programação, o evento receberá a Turma do Pagode para uma apresentação mais do que especial.

Com 19 anos de carreira, o grupo apresentará sucessos como “Muito Cedo”, “Camisa 10” e “Sua Mãe Vai Me Amar”. Já a feijoada inicia às 13h e acontece até às 15h. A Feijoada historicamente é com Samba, mas não poderia faltar o funk. Para prestigiar o gênero mais celebrado da música brasileira no momento, o público será presenteado com o ilustre DJ Yuri Martins.

Celebrado como a “mão de ouro do funk”, Yuri é um dos produtores musicais mais procurados por funkeiros de todo o país. Ele está por trás do hit “Vai Malandra”, da Anitta, e de outros sucessos como “Permanecer”, de Lucas Lucco e MC G15; “Vai Embrazando”, de MC Zaac e Vigary; “Agora Vai Sentar”, dos MC’s Jhowzinho e Kadinho; e “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, de MC Bin Laden.

Porém, o que não faltará na Feijoada com Samba é o ritmo mais brasileiro de todos. O Grupo Sambeabá e o Grupo Samba Tri, dois expoentes do gênero no Rio Grande do Sul, também compõem a relação de atrações ligadas ao samba. Completa a programação o DJ Marcio Ferraz, que com sua versatilidade e criatividade apresentará as variações de estilo que o consolidaram na cena gaúcha.

Até às 15h haverá um Open Bar Solidário. Mediante doação de um brinquedo em bom estado ou 1Kg de alimento não perecível, o público poderá conferir um open de drinks à base de vodka até o horário estabelecido. Os ingressos já estão à venda no Sympla e com promoters autorizados.

SERVIÇO:

Feijoada com Samba – 7 Anos

Quando: 08 de dezembro (domingo);

Onde: Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, nº 110 – Humaitá);

Horário: das 13h às 23h;

Atrações: DJ Marcio Ferraz;

Sambeabá;

SambaTri;

Turma do Pagode;

DJ Yuri Martins;

Feijoada: das 13h às 15h;

Open Solidário: Open Bar de drinks à base de vodka até às 13h mediante doação de um brinquedo em bom estado ou 1Kg de alimento não perecível;

Ingressos disponíveis no Sympla.

