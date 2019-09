Twitter encerra milhares de contas de fake news em todo mundo

O Twitter informou nesta sexta-feira (20) que fechou milhares de contas em todo o mundo por divulgar notícias falsas e propagandas pró-governamentais, em países como Emirados Árabes Unidos, China e Espanha. “De acordo com nossa política sobre a manipulação em nossa plataforma, suspendemos permanentemente todas essas contas”, anunciou o Twitter.

Contas criadas na China visando a semear discórdia entre manifestantes em Hong Kong foram encerradas, bem como contas espalhando mensagens pró-Arábia Saudita oriundas do Egito e dos Emirados Árabes Unidos e direcionadas ao Catar e ao Iêmen, informou o Twitter.

Também suspendeu 4.258 contas que “operavam exclusivamente com base nos Emirados Árabes, visando principalmente ao Catar e ao Iêmen”. Esses relatos publicaram informações falsas sobre a guerra no Iêmen, onde a Arábia Saudita ajuda militarmente o governo desde 2015 na luta contra os rebeldes do movimento político-religioso huthis do Iêmen. O grupo tem o apoio do Irã.

O restante da lista inclui seis contas “vinculadas ao sistema de mídia estatal da Arábia Saudita”, que “foram apresentadas como mídia independente enquanto tuitavam favoravelmente sobre o governo daquela nação”, assim como a conta de Saud al-Cahtani, ex-conselheiro do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na corte real, “por violações de nossas políticas de manipulação”.

A lista inclui 1.019 contas equatorianas – a maioria falsas – vinculadas ao partido político do governo Alianza PAÍS, que “disseminou principalmente conteúdo sobre a administração do presidente Moreno, concentrando-se em questões relacionadas às leis equatorianas sobre liberdade de expressão, censura, governo e tecnologia”, afirmou a rede social. “As táticas mais usadas foram a manipulação de ‘hashtags’ e o encaminhamento de ‘spam'”, finalizou.

