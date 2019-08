A Uber estabeleceu dois recordes trimestrais dúbios, ao anunciar seus resultados: o maior prejuízo de sua história, superior a US$ 5 bilhões (R$ 19,7 bilhões), e o ritmo de crescimento mais lento que ela já registrou. O duplo choque imediatamente renovou as questões sobre as perspectivas da companhia, a maior empresa mundial de serviços de carros.

Deixe seu comentário: