Rio Grande do Sul UFRGS divulga média da prova de Língua Portuguesa e abstenção

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

Foram divulgados no site do Vestibular a abstenção, a média e o histograma do segundo dia de provas do concurso de 2020. A abstenção ficou em 15,46%, totalizando 4.114 candidatos ausentes. A média da prova de Língua Portuguesa foi de 12,3418, com desvio padrão de 4,4172.

O Vestibular da UFRGS 2020 prossegue no próximo final de semana, 30 de novembro e 1º de dezembro. Serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia (no sábado) e História e Matemática (no domingo).

