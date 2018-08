Um brasileiro criou uma startup para reservar compra de maconha no Uruguai e evitar filas

Tarde de uma quinta-feira. É intenso o entra e sai de clientes na farmácia de homeopatia Camaño, em Pocitos, bairro de classe média alta de Montevidéu, capital uruguaia. A maioria chega ao local em busca de maconha. Parte diz ter reservado a cannabis pela internet e, em poucos minutos, já deixa o local com o produto. O cenário observado é bem diferente do que o dono do estabelecimento presenciou até o começo do ano, quando filas se formavam em frente da farmácia para a compra de maconha.

“Era caótico. Chegamos a ter filas que ocupavam de três a quatro quadras. Quando acabava o estoque, as pessoas que estavam na fila não ficavam muito felizes”, lembra Lino Cello. A situação mudou depois que ele passou a usar um sistema de reserva de maconha desenvolvido por um brasileiro que mora no Uruguai desde dezembro do ano passado.

O produtor e designer Jonas Rossatto, de 29 anos, paranaense de Pato Branco, chegou a enfrentar algumas dessas filas, o que não era garantia de que sairia da farmácia com o produto. “Já tive que esperar três horas ou mais na fila e nem sempre conseguia comprar maconha. Na primeira vez, eu consegui. Na segunda vez, não. Era meio que uma vez sim, outra não”, conta.

Foi depois de se deparar com essa situação que Rossatto teve a ideia de criar a startup Reservar Cannabis. No sistema desenvolvido por ele, o cliente faz a reserva da maconha pela internet, preenchendo informações como nome, e-mail e telefone; não precisa fazer qualquer tipo de cadastro.

Então, a pessoa recebe por e-mail um QR Code, que deve ser apresentado na farmácia. Lá, um funcionário usa um aplicativo para escanear o código e liberar a venda da erva. “[Ao criar o sistema,] nossa ideia foi profissionalizar um atendimento que, por se tratar de cannabis, existia um estigma. Além disso, não se tinha um entendimento desse mercado específico, porque ainda é muito novo. Não é como paracetamol, que você vai na farmácia e tem sempre”, diz Rossatto.

No Uruguai, o fornecimento de maconha pelas empresas produtoras às farmácias autorizadas é feito apenas uma vez por semana. O sistema pensado por Rossatto começou a funcionar em março deste ano e, para desenvolvê-lo, foram investidos US$ 6.000 (cerca de R$ 20 mil). De acordo com ele, ao longo de cinco meses, mais de 3.000 pessoas usaram o site para reservar a compra da maconha.

Atualmente, duas farmácias de Montevidéu usam o aplicativo de reserva de cannabis e outras duas estão em fase de testes. Ao todo, sete farmácias têm autorização do governo para comercializar a erva na capital uruguaia; são 14 em todo o país. “[Vender maconha ficou] muito mais tranquilo e organizado, para o bairro, para nós da farmácia e para os clientes, que sabem que os pacotes estão reservados por dois dias”, afirma Lino Cello. Segundo ele, vende uma média de 560 pacotes de maconha por semana. Ele diz que “a aprovação do sistema entre os clientes é de 99,9%”.

O advogado brasileiro Guilherme Felipe, de 23, de Curitiba, é um deles. “Na primeira vez que tentei, consegui comprar maconha tranquilamente na farmácia. Depois, começou a ter muita fila, sempre muita gente. Você tinha que chegar duas ou três horas antes, e não tinha uma organização”, relata Guilherme, que mora há dez meses em Montevidéu.

De acordo com ele, depois foi implantado um sistema de senhas de papel. “Você tinha que ir à farmácia um dia para pegar a senha e no outro para comprar. Agora você reserva online. Estou usando o site há uns três meses, e só tem melhorado”, diz.

Cada pessoa pode comprar até dois pacotes de cannabis por semana, com cinco gramas da erva cada um, limite estabelecido pelo governo uruguaio. A limitação por mês é de 40 gramas. Cada embalagem de maconha custa 213 pesos uruguaios (equivalente a R$ 26). O pagamento só pode ser feito em dinheiro.

O que diz a lei sobre venda de maconha no Uruguai

Para comprar maconha de forma legal no Uruguai é preciso se registrar indo até os Correios e apresentando um documento de identificação nacional e comprovante de que reside no país. Turistas não podem se cadastrar, por isso não conseguem comprar a erva nas farmácias. Estrangeiros podem fazer o registro, mas precisam ter a chamada cédula de identidade uruguaia, documento obtido depois que se dá entrada no processo de residência temporária ou permanente.

Atualmente, há 26,2 mil pessoas registradas para comprar maconha de forma legal no Uruguai. Outras 6.700 pessoas têm licença para cultivar até seis pés de maconha em casa. Uma terceira possibilidade oferecida pelo governo é fazer parte de um clube de membros, que são organizações civis que têm autorização para produzir e distribuir cannabis entre seus sócios. Existem 103 clubes licenciados no país.

