Um brasileiro quer atravessar a Antártida toda de bicicleta

Agora um brasileiro quer tentar uma cicloviagem ambiciosa: pedalar todo o continente antártico, no que seria a primeira travessia de costa a costa. Já houve quem tentasse desbravar a região em duas rodas, porém em geral começavam na costa e iam até o Polo Sul (ver mapa abaixo). Pela primeira vez, um ciclista quer encarar a façanha de ponta a ponta, em uma empreitada de 55 dias e temperaturas que variam de menos 10°C a menos 40°C.

Desde a popularização das “fat bikes”, como são chamados os modelos robustos com pneus bem grossos feitos para encarar neve, areia e outros terrenos complicados, a Antártida faz brilhar os olhos de ciclistas expedicionários do mundo todo.

O ciclista em questão é o gaúcho Leandro Martins, 35, que atualmente vive na China, onde dá aulas de inglês para crianças. Não se trata de um novato em aventuras ciclísticas: em 2013, ele pedalou 14.000 km por 18 países, em uma viagem que lhe deu certa notoriedade pelo encontro com o Papa Francisco (leia aqui).

Mas agora a “brincadeira” é mais séria. Aventureiros renomadíssimos, como o explorador polar norte-americano Eric Larsen, já tentaram a proeza, mas precisaram abandonar a viagem. Em 2014, o também norte-americano Daniel Burton conquistou um baita recorde ao pedalar 1.247 km de Hercules Inlet até o Polo Sul geográfico.

No caso de Leandro, serão 1.800 km, tendo como ponto de partida a Plataforma de Gelo Ross. De lá, ele ruma para a Geleira Leverett, cruza o Planalto Antártico até alcançar o Polo Sul, em uma jornada de umas três semanas e cerca de 3.000 metros de subida acumulada. Depois são mais cinco semanas, agora com muitos trechos de descida, para atingir o destino final, Hercules Inlet.

Ele planeja pedalar de 30 a 40 km diários, e contará com um carro de apoio para transportar parte dos suprimentos — caso contrário, precisaria carregar mais de 120 kg de bagagem. Mesmo com a ajuda de um veículo, a expedição, se bem-sucedida, será uma das mais duras e corajosas do mundo.

O gaúcho está em fase de finalização dos preparativos, em busca, principalmente, de patrocinadores que queiram auxiliar nos custos da viagem (mais informações sobre isso e outras questões de seu projeto, basta acessar o site Laoshi By Bike: www.laoshibybike.com). “Laoshi” significa “professor” em chinês, e o brasileiro planeja entrar em contato com seus alunos uma vez por semana, para contar sobre as aventuras gélidas.

Questionado pela reportagem sobre qual o motivo da opção pela Antártida, Leandro afirmou que é um lugar tão único e especial que parece ser parte de outro planeta.

“Ouvi de pessoas que já estiveram lá que uma expedição no continente de gelo é uma experiência para toda vida. É claro que o custo logístico de um projeto como esse torna tudo muito mais difícil, mas é aí que a determinação e o trabalho duro fazem a diferença”, explicou.

