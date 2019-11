Um jornal argentino disse que o Independiente cobra uma dívida do Inter

O nome do Inter e do zagueiro colorado Victor Cuesta repercutiram na imprensa argentina, no último final de semana, por conta de uma suposta dívida do Clube gaúcho com o Independiente. De acordo com o Diário Olé, o time de Avellaneda acionou a Fifa (entidade máxima do futebol) por conta de um suposto débito de US$ 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) na negociação envolvendo a vinda do defensor para Porto Alegre.

Na contratação de Cuesta, em 2017, o time gaúcho adquiriu metade dos direitos econômicos do passe do atleta por US$ 2 milhões. Ainda no negócio, de acordo com as informações, ficou estipulado a compra dos outros US$ 2 milhões, pelo Inter. A dívida cobrada pelo Independiente é justamente sobre esta segunda parte do acordo.

A direção do Inter afirmou estar em contato direto com a direção do time argentino e que não recebeu nenhum tipo de notificação.

Nonato

Depois de ter a sequência como titular interrompida, por conta de um problema no púbis, Nonato pode reconquistar o espaço no time do Inter. O meia, que atuou durante 9 minutos na partida contra o Corinthians, em sua primeira oportunidade com Zé Ricardo, recebeu elogios do treinador.

“Acho que ele é titular da equipe, vem demostrando ser titular o ano todo. Ele é um meio-campista que pode começar mais atrás para fazer aproximação. Eu senti a necessidade. Como D’Alessandro não acompanhava o movimento, entendemos que seria o ideal. Ele tem qualidade e discernimento para jogar naquela posição”, declarou o técnico do colorado.

O problema já vinha ocorrendo há meses, mas se agravou na partida contra o Cruzeiro, no dia 5 de outubro. Logo após a partida, o então treinador, Odair Hellmann, relatou que o jovem já vinha enfrentando dores e que, de certa forma, vinha atuando no sacrifício. Depois de um período em recuperação, o atleta voltou a entrar em campo na Arena Itaquera.