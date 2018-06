Um novo golpe no Instagram promete descontos em óculos Ray-Ban

Lojas virtuais que usam indevidamente a marca Ray-Ban têm roubado dados de consumidores em todo o País. O golpe tem se disseminado principalmente por meio de publicidade divulgada em perfis no Instagram, mensagens SMS e via e-mail. Os falsos anúncios prometem produtos com até 90% de desconto. Ao se cadastrar para a compra, o risco é que suas informações financeiras sejam hackeadas.

Especialistas em defesa do consumidor, alertam para o fato de que promoções excessivamente vantajosas, fora do que normalmente é praticado no mercado, deve acender um sinal de alerta para o consumidor de possibilidade de golpe.

Apenas o laboratório DFNDR Lab, da PSafe (empresa de segurança digital), identificou pelo menos seis páginas que fingem ser o site oficial da marca Ray-Ban. O aplicativo impediu 400 usuários de serem enganados por esse golpe.

Segundo os especialistas em cibercrimes, muitos consumidores chegam a finalizar a suposta compra no site falso. Por isso, podem ter prejuízos financeiros diversos, já que informam dados do cartão de crédito e informações pessoais. A recomendação para as vítimas é que façam o registro de ocorrência em uma delegacia. Especialista recomendam ainda o bloqueio do cartão de crédito.

Golpe do PIS

O governo federal liberou o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 57 anos de idade. Mas se aparecer uma consulta de saldo do PIS no WhatsApp, não clique. Hackers estão encaminhando dois links maliciosos ou notificações pelo navegador Chrome que oferecem a falsa possibilidade de consultar o saldo a ser recebido. A denúncia do golpe vem do Dfndr Lab, laboratório da PSafe especializado em cibersegurança, e já alcançou 116 mil pessoas nas últimas 24 horas.

Ao clicar em um dos links ou na mensagem recebida, o usuário acessa uma página na qual há um texto dizendo que a Caixa Econômica Federal está liberando “PIS salarial pra quem trabalhou entre 2005 à 2018 no valor de R$ 1.223,20”.

Logo abaixo, o usuário é incentivado a responder às seguintes perguntas: “Você trabalhou com carteira assinada entre 2005 a 2018?”; “Você está registrado atualmente?”; “Possui Cartão Cidadão para realizar o saque do benefício?”.

Independentemente das respostas, o usuário é direcionado para uma página na qual é incentivado a compartilhar a história para 30 amigos ou grupos do WhatsApp.

O texto afirma que o usuário será redirecionado para finalizar o processo e realizar o saque logo após o compartilhamento.

O objetivo do golpe não é claro, mas talvez seja interessante para o hacker ter dados de pessoas que possuem o Cartão Cidadão da Caixa – usado para sacar o PIS – para futuros golpes mais elaborados.

“A estratégia de incentivar as pessoas a compartilhar o link malicioso é a mais comum e permite que o golpe se espalhe rapidamente. Nesse caso, o envio de notificações para os smartphones dos usuários possibilita um crescimento exponencial no número de acessos em poucos minutos, tornando-o ainda mais perigoso e efetivo”, comenta Emilio Simoni, diretor do Dfndr Lab.

