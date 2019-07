Um novo recurso do Google abre sites com um simples movimento

Sempre que se pesquisa por uma foto de algum assunto de interesse no Google, a página oferece a função de visitar o site onde aquela imagem está hospedada. Com a chegada de um novo, esse processo será facilitado.

Agora, será possível visitar uma página que contenha uma foto apenas deslizando o dedo pela tela. O novo recurso recebeu o nome de “Swipe to Visit” (Deslize para Visitar) e já está disponível para dispositivos que realizam pesquisa de imagens pelo Google.

Por enquanto, o recurso funciona apenas nos navegadores para dispositivos móveis, mas não funciona na barra de pesquisa dos smartphones e nem no aplicativo do Google. Essa adição é possível graças à uma função chamada de AMP (Aceleração de Páginas Móveis), que é projetado para acelerar o carregamento de páginas em dispositivos móveis.

Entretanto, alguns sites não possuem suporte ao AMP, o que pode fazer com que o recurso não funcione de forma satisfatória. Com isso, não será possível realizar o movimento de deslizar para visitar alguns sites específicos.

Para testar a função, é só seguir os passos: Abra o navegador; pesquise por um termo de interesse; clique em imagens; selecione uma foto que chame a atenção; ao clicar nela, no canto inferior será exibido uma aba, basta deslizá-la para visualizar o site.

Controle por gestos

O Google anunciou nesta segunda-feira (29) que está desenvolvendo controles de gestos – sem necessidade de toques na tela – e reconhecimento facial no novo modelo de smartphone Pixel 4, buscando alimentar o entusiasmo em torno de sua linha de celulares.

O Pixel 4 deve chegar ao mercado em outubro, junto com o novo iPhone, num momento em que as empresas se esforçam para ganhar ou manter seus usuários no competitivo mercado de smartphones.

As duas novas funções de Pixel promovidas pelo Google foram consideradas como um “próximo passo” na visão da gigante da Internet para um futuro em que a potência da computação estará disponível em qualquer lugar e quando as pessoas quiserem.

O Pixel 4 também contará com o sistema de reconhecimento de movimentos e facial chamado “Soli”.

“Pixel 4 será o primeiro dispositivo com Soli, impulsionando nossos novos recursos de detecção de movimento para que você possa pular músicas, adiar alarmes e silenciar telefonemas, apenas acenando com a mão”, declarou o gerente de produto do Pixel, Brandon Barbello, através de um comunicado.

“Esses recursos são apenas o começo e, assim como os Pixels melhoram com o tempo, o sensor de movimento também evoluirá”, acrescentou.

A equipe de projeto e tecnologia avançada do Google trabalhou no Soli – um radar de envio de movimento – nos últimos cinco anos, de acordo com Barbello.

Além de reconhecer gestos das mãos, Soli ativará os sensores de reconhecimento facial quando o usuário pegar o Pixel 4 para permitir que o dispositivo seja desbloqueado automaticamente para seu proprietário.

Deixe seu comentário: