Geral Defesa Civil gaúcha emite alerta sobre áreas com alto risco de deslizamentos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Os altos volumes de chuva previstos para este final de semana acentuam o risco geológico em algumas áreas do Rio Grande do Sul. (Foto: PRF/Divulgação)

Os altos volumes de chuva previstos para este final de semana acentuam o risco geológico em algumas áreas do Rio Grande do Sul, informou a Defesa Civil na noite desse sábado (28). Movimentos de massa, como deslizamentos de terra e pedras e quedas de blocos de rochas, são mais suscetíveis de ocorrer quando o solo está encharcado, segundo o órgão.

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, com a previsão atualizada até este domingo (29), a área de grande perigo meteorológico se expandiu mais ao norte do Estado, onde se acentuam os acumulados pluviométricos e se agravam as condições propícias para as ocorrências de eventos geológicos.

A faixa para os eventos relacionados a movimentos de massa se intensifica em áreas de encosta, de forma geral, e, especialmente, nas regiões intermediárias de Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul-Lajeado (porção norte), com destaque para as regiões Serrana e dos vales do Sinos e do Taquari.

Municípios com maior probabilidade de movimentos de massa, na classificação de Risco Alto a Muito Alto do Serviço Geológico do Brasil (SGB):

– Arroio do Meio;

– Barros Cassal;

– Bento Gonçalves;

– Carazinho;

– Carlos Barbosa;

– Caxias do Sul;

– Encantado;

– Ernestina;

– Espumoso;

– Garibaldi;

– Gramado;

– Ibirubá;

– Igrejinha;

– Lajeado;

– Marau;

– Marques de Souza;

– Muçum;

– Nova Petrópolis;

– Nova Prata;

– Novo Hamburgo;

– Passo Fundo;

– Progresso;

– São Francisco de Paula;

– São Marcos;

– Soledade;

– Tio Hugo;

– Três Coroas;

– Vacaria.

Encostas urbanas

Neste cenário, há possibilidade de ocorrências pontuais de deslizamentos, especialmente em encostas urbanas e nas localidades com cicatrizes de deslizamentos recentes, além de eventuais “quedas de barreira” à margem de estradas e rodovias.

É necessário ficar atento aos seguintes sinais:

– rachaduras no solo e paredes;

– inclinação de árvores e muros;

– lama e água que escorrem pelas encostas e cortes de rochas;

– barulhos ou vibrações que venham do piso, telhado e paredes.

O monitoramento desses sinais indicativos deve ser intensificado nas encostas de morros, construções nas proximidades dessas encostas, áreas de mineração e nos taludes dos cortes de estradas.

Caso sejam identificados os sinais, o local deve ser evacuado e é preciso acionar a Defesa Civil da cidade ou as forças de resposta: Brigada Militar (190) e Corpo de Bombeiros Militar (193). O retorno ao local só pode ser feito após liberação dos órgãos competentes.

Esse prognóstico leva em consideração as últimas atualizações para riscos geo-hidrológicos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI), os registros existentes nos modelos geológicos, as cicatrizes de movimentos de massa de eventos anteriores e o cenário meteorológico mais crítico divulgado.

Previsão

Mais cedo, a Defesa Civil estadual, a partir de seu Centro de Monitoramento, havia atualizado as informações sobre as chuvas previstas para o Rio Grande do Sul neste fim de semana. Chuvas fortes e intensas, acompanhadas de raios e temporais podem ocorrer nas regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte até o início da manhã do domingo (29).

Na madrugada e em parte da manhã de domingo, a formação de um ciclone extratropical próximo da costa ainda favorece chuvas intensas e persistentes, acompanhadas de raios e temporais isolados.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas Missões, no Noroeste, no nordeste, no Norte e na Região Metropolitana, podendo superar, pontualmente, 100 mm nos Vales, na Serra, no Litoral Norte e no Centro-Norte. Nas demais regiões, as chuvas ficam abaixo de 30 mm.

Com a influência do ciclone, as rajadas de vento se intensificam, variando entre 50 km/h e 80 km/h na metade sul do Estado, na Região Metropolitana, na Costa Doce, no nordeste do Estado e em todo o Litoral, deixando o mar agitado. Há risco de temporais com granizo e rajadas de vento acima dos 70 km/h no Noroeste e no Norte durante a madrugada.

Na segunda-feira (30), o tempo volta a ficar estável em todo o Estado. As temperaturas ficam baixas, com mínimas variando entre -1°C e 7°C e chance de geada na fronteira com o Uruguai. Durante a tarde, as máximas variam de 4°C a 11°C. À noite, as temperaturas variam de -4°C e 6°C. Os ventos variam de 40 km/h a 60 km/h na costa gaúcha.

