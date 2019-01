Um passageiro bêbado forçou um avião a mudar de rota e acabou detido na Rússia

Um passageiro de um avião comercial que estava a caminho de Moscou (Rússia) vindo da Sibéria foi detido pela polícia depois de ter forçado o avião a fazer um pouso não planejado em Khanty-Mansiysk, disseram investigadores russos nesta terça-feira (22).

O passageiro tentou entrar na cabine do piloto durante o voo e exigiu que o avião mudasse de rota, disseram os investigadores em um comunicado. Ele estava bêbado.

A aeronave seguia de Surgut, na Sibéria, até a capital Moscou, informaram o NAC (comitê antiterrorismo do país) e a mídia estatal. A agência russa Tass destacou que houve uma tentativa de sequestro do voo.

Segundo o comitê, o piloto da aeronave foi forçado pela ação do passageiro a mudar o trajeto do voo e pousar na cidade de Khanty-Mansiysk. Ele dizia estar armado e queria que a aeronave seguisse até o Afeganistão, segundo as agências locais.

Uma autoridade de segurança russa chegou a destacar à mídia estatal que o passageiro assumiu o controle do avião, que ficou parado no aeroporto de Tarmac. O passageiro continuou a bordo após o pouso.

A agência RIA destacou que a polícia local formou um cordão de segurança em torno do aeroporto de Khanty-Mansiysk. Jornalistas e passageiros passaram a ser impedidos de entrar no terminal. Segundo a RIA, o avião decolou de Surgut às 12h55min e aterrissou em Khanty-Mansiysk às 14h18min.

Na visão do comitê antiterrorismo, o comandante do avião “tomou a decisão correta” ao desviar o voo e pousar na cidade.

“De acordo com relatos, um avião que voava entre Surgut e Moscou mudou seu curso sob ordem de um dos passageiros. O piloto só tomou a decisão correta de aterrissar no aeroporto mais próximo. O homem que sequestrou o avião ainda está dentro dele. Esperamos que nenhum esforço seja poupado para prevenir consequências negativas”, destacou o porta-voz da NAC, Andrei Przhezdomsky, à televisão Rossiya-24.

Emergência

Um avião que saiu de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça com destino a Orlando, nos EUA, precisou fazer um pouso para uma emergência em Manaus, após um passageiro passar mal dentro da aeronave. A informação é da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).

O órgão afirmou que, às 10h30min, foi solicitado que o voo 8186 da Latam Airlines Brasil alternasse o percurso por conta de um passageiro que se sentiu mal durante a viagem.

O pouso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes aconteceu às 11h13min desta terça. Segundo a Infraero, o passageiro recebeu o devido atendimento médico nas dependências do aeroporto.

