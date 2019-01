Uma fábrica irregular de pães de alho foi interditada em Porto Alegre

Uma operação conjunta realizada por agentes de fiscalização das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e da Saúde de Porto Alegre resultou na interdição de uma fábrica de pães de alho localizada na rua Professora Zilah Totta, no bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte da Capital gaúcha.

Os produtos encontrados no local foram lacrados na câmara fria para posterior análise técnica. A ação foi realizada na terça-feira (15). “A empresa foi cautelarmente interditada até a liberação das licenças das secretarias”, explicou o coordenador de Promoção Econômica, Luís Antônio Steglich. Ele destacou que ações integradas têm aumentado a capacidade de atuação da prefeitura no combate ao comércio ilegal e irregular na cidade. Operações de fiscalização também serão realizadas no Centro Histórico e em outras áreas de Porto Alegre.

O agente de fiscalização Adalberto da Rosa Nunes, da Equipe de Vigilância de Alimentos da Vigilância em Saúde, explica que a ação foi realizada por suspeitas de irregularidades no funcionamento da empresa Hzettermann constatadas em vistorias anteriores feitas em estabelecimentos comerciais na mesma rua.

A empresa não possui alvará de localização, alvará de saúde, nem autorização para produção. “Ao chegar ao local, constatamos que não havia identificação externa no prédio sobre a empresa, e ao entrar percebeu-se ser um estabelecimento que produzia pão com alho e pastas de alho”, ressaltou o agente.

Entre as irregularidades observadas no estabelecimento, destacam-se ausência de proteção contra vetores, presença de uma caixa de passagem de esgoto aberta no estabelecimento, ausência de pia e kit de higienização para as mãos de manipuladores, sendo que alguns utilizavam roupas muito sujas. Os temperos eram guardados sem identificação de lote, data de abertura da embalagem ou validade.

O local contava com uma câmara fria para manter os pães com alho prontos e embalados, mas a vistoria constatou que o aparelho estava desligado em função do barulho produzido pelo seu motor. Além das irregularidades, os fiscais identificaram rótulos de diferentes empresas impressos no local para embalar os pães de alho prontos.

O pão de alho é bastante consumido pelos gaúchos como aperitivo nos churrascos. Especialistas alertam para a importância de verificar a procedência e a conservação do alimento antes do preparo para evitar intoxicações alimentares.

