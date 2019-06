“Única forma de se comunicar com segurança é pessoalmente”, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (14), que só é possível se comunicar com “total segurança” em conversas presenciais. “Se existe um telefone grampeado no Brasil é o meu”, brincou o presidente, que acrescentou também que não segue a recomendação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), de utilizar um celular protegido com programa criptografado para se comunicar.

As declarações foram dadas no momento em que o presidente analisava os vazamentos de diálogos entre o atual ministro Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, divulgados pela agência de notícias The Intercept Brasil. O presidente afirmou também que não vê “nenhuma maldade” nas conversas e que o ex-juiz “não inventou provas” no processo.

