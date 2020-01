Verão Unicred Porto Alegre concede 20% de desconto nos ingressos para o Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa exclusiva da área da Saúde – é um dos apoiadores da 21ª edição do festival Porto Verão Alegre, que começou nesta quarta-feira (8) e vai até o dia 16 de fevereiro, com muitas atrações culturais para quem fica na cidade durante as férias.

Neste sentido e, por estar sempre atenta às ações que possam beneficiar as comunidades, com cultura e entretenimento, a entidade está concedendo 20% de desconto aos seus cooperados na compra de ingressos para os espetáculos em cartaz. Utilizando os cartões Unicred de débito ou crédito, basta dirigir-se aos pontos de venda física e escolher a atração que desejar.

Realizado pela Mezanino Produções, o festival totaliza cerca de 400 eventos que estão distribuídos em 19 espaços na capital e um em Canoas.

Atrações

Na primeira semana de festival será possível conferir clássicos como: A Doce Bárbara – Maria Bethânia e Banda; Bailei na Curva; Bukowski; Como Emagrecer Fazendo Sexo; Que Raio de Professora Sou Eu? e espetáculos mais recentes como Caio do Céu, Causos do Coronel, Brinco de Princesa (infantil) e O Sertão em Mim.

Além deles, pela primeira vez no festival: a comédia Enfim, nós!; os espetáculos de dança Bundaflor, Bundamor e Sambaracotu; os infantis Criaturas da Literatura e Expedição Monstro; e as comédias stand up: Diogo Almeida, Causos do Nego Véio com Nego Fagundes, Clube do Improviso e Maurício Dollenz – One Man Show.

O 21º Porto Verão Alegre é apresentado pelo Ministério da Cidadania, Banrisul, Grupo Zaffari e Unimed Porto Alegre. Tem o patrocínio da Corsan e Banco DLL, e o apoio de Panvel, Grupo RBS, Porto Alegre Airport, Laghetto Hotéis e Panfácil.

Pontos de Venda

Lojas Claro, no Shopping Bourbon Country (Av. Túlio de Rose 80- 2º Piso) e no Shopping Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas 1181- 2º piso).

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 14h às 20 h.

Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), um quiosque em frente à Panvel.

Horário de funcionamento: segunda-feira à sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 14h às 20h.

DC Shopping (Rua Frederico Mentz,1561, Navegantes), na Mezanino Produções (Casarão Verde).

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 19h.

Theatro São Pedro, na Chapelaria.

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado das 15h às 21h e domingos das 15h às 18h.

Valores de Ingressos

Compra na hora:

R$40,00 (inteira)

R$32,00 (desconto 20% Banricompras e Clube do Assinante)

R$20,00 (meia-entrada de acordo com a Lei Nacional de Meia-Entrada e desconto para a classe artística, apresentando DRT ou SATED)

Compra antecipada (com descontos especiais):

R$32,00 (inteira)

R$24,00 (banricompras e Clube do Assinante*)

Os ingressos de meia-entrada permanecem com 50% de desconto (R$20,00), incluindo para a classe artística, apresentando DRT ou SATED.

*Associados Unicred terão 20% de desconto (Cartão de débito ou crédito)

*Só nos pontos de venda físicos.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário