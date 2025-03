Polícia 35 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas durante o mês de fevereiro nas praias gaúchas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Entre os produtos apreendidos, estão carnes, laticínios, embutidos, conservas e pescados Foto: Polícia Civil/Divulgação Entre os produtos apreendidos, estão carnes, laticínios, embutidos, conservas e pescados. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Cerca de 35 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas, no mês passado, durante fiscalizações realizadas em estabelecimentos comerciais em diversos municípios dos litorais Norte e Sul do RS.

As ações contaram com a participação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Brigada Militar, de Vigilâncias Sanitárias e de secretarias estaduais. Diversos locais foram interditados. Um indivíduo foi preso em flagrante.

Entre os produtos apreendidos, estão carnes, laticínios, embutidos, conservas, pescados, alimentos industrializados e panificados sem procedência, vencidos ou armazenados em condições inadequadas.

“Nosso foco é proteger a saúde pública e garantir que os direitos dos consumidores sejam resguardados. As forças-tarefas desempenham um papel crucial na identificação e repressão de práticas que expõem a sociedade a risco. Essa ação não apenas coíbe infrações penais e administrativas, mas reafirma o compromisso do Estado com a vida e a dignidade de cada cidadão”, disse a delegada Milena Simioli, titular da Decon (Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins).

