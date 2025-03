Dicas de O Sul Atrativos turísticos do Panamá são divulgados em Porto Alegre; capital tem voo direto para o país

Por Marcelo Warth | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gerente comercial da Visit Panamá, Gabriella Rodríguez, destacou que o país recebeu 74 mil turistas brasileiros em 2024 Foto: O Sul Gerente comercial da Visit Panamá, Gabriella Rodríguez, destacou que o país recebeu 74 mil turistas brasileiros em 2024. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes da Visit Panamá divulgaram os atrativos turísticos do país durante um encontro com jornalistas, influenciadores digitais e agências de turismo em Porto Alegre.

A gerente comercial do órgão do governo panamenho, Gabriella Rodríguez, destacou que o país recebeu 74 mil turistas brasileiros em 2024, o que representa um crescimento de quase 2% em relação ao ano anterior. Os brasileiros costumam ficar, em média, oito dias no Panamá, principalmente durante as férias de verão e de inverno.

A Copa Airlines tem quatro voos semanais diretos entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá. Em breve, a frequência deve voltar a ser diária. Os voos foram retomados em dezembro após a paralisação provocada pela enchente que causou o fechamento do aeroporto Salgado Filho.

A capital panamenha oferece um contraste entre as suas modernas áreas restauradas e seu distrito histórico, declarado patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

Uma das principais atrações do país da América Central é o canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico e representa uma rota estratégica para o comércio internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/atrativos-turisticos-do-panama-sao-divulgados-em-porto-alegre-capital-tem-voo-direto-para-o-pais/

Atrativos turísticos do Panamá são divulgados em Porto Alegre; capital tem voo direto para o país

2025-03-02