Verão Unimed Porto Alegre intensifica presença no Litoral Norte e Costa Doce

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

A Cooperativa amplia a rede de médicos e serviços Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O verão pede proteção e cuidar das pessoas nas férias também é o plano da Unimed Porto Alegre. Para isso, a cooperativa intensifica a sua presença no Litoral Norte e Costa Doce entre 20 de dezembro de 2019 e 1º de março de 2020. O objetivo é garantir a segurança médica também durante o período de descanso.

Com consultas e exames em clínicas e pronto atendimento em hospitais, os clientes poderão encontrar a assistência da ampla rede de médicos e serviços da Unimed Porto Alegre nas principais praias do Litoral Norte e Costa Doce. As lojas nessas regiões oferecem ainda serviços administrativos como autorizações, atualização cadastral, vendas e segunda via de fatura. A lista completa de médicos e área de atuação pode ser acessada em www.unimedpoa.com.br/guia-medico. Para obter demais informações, os usuários podem entrar em contato pela Central de Informações: 4004.2040.

Confira abaixo onde encontrar os serviços e horários de funcionamento:

LITORAL NORTE/ OSÓRIO

Av. Jorge Dariva, 1153/sala 1

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h

TRAMANDAÍ

Av. Atlântica, 1810/loja 1

De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

Sábado, das 9h às 13h

CAPÃO DA CANOA

Rua Dom Luiz Guanella, 2800

De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

Sábado, das 9h às 13h

TORRES

Rua Bento Gonçalves, 165

De segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h. Dias 25/12/2019 e 01/01/2020, das 12h às 19h.

LITORAL SUL/COSTA DOCE/ CAMAQUÃ

Av. Presidente Vargas, 252 – Centro

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem

fechar ao meio-dia)

GUAÍBA

Rua Dr. Montauri, 259

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem

fechar ao meio-dia)

