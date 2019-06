Pela primeira vez, o Uruguai entrou para a chamada “lista curta” da OIT (Organização Internacional do Trabalho). A lista, da qual fazem parte 24 países, entre eles o Brasil, inclui nações denunciadas por violação às normas internacionais do trabalho. A OIT condena o modo como o país realiza negociações coletivas, com representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores.

