O governo uruguaio de Tabaré Vázquez, por meio de sua chancelaria, tomou distância nesta terça (30) das afirmações do ex-presidente do país José Mujica, que classificou o regime na Venezuela como uma ditadura. “Não corresponde aos Estados definir a natureza do governo de outro Estado”, disse enfaticamente o vice-chanceler Ariel Bergamino à rádio Carve.

