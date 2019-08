Técnicos e educadores da rede social de proteção de Porto Alegre, de casas-lares, abrigos, instituições e áreas de acolhimento, além do próprio público beneficiado pelos serviços, participaram de uma palestra na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, do Ministério Público do Estado do RS, sobre o uso correto do cartão TRI.