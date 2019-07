Batizado de Cannamerica, o encontro acontecerá entre 30 de agosto e 1º de setembro na cidade de Punta del Este, no Uruguai, e contará com 800 participantes. No congresso, serão apresentados estudos e evidências científicas de que a planta é uma excelente aliada no tratamento de doenças e até mesmo para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

