O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi condenado a dez anos de prisão em regime fechado pelo caixa dois à campanha do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), em 2012. A ele, foram imputados os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Na mesma sentença, o ex-chefe do Executivo municipal também foi condenado a 4 anos e 6 meses em semiaberto.

