Nesta quinta-feira (28), das 8h às 13h, o Sine Municipal realiza o segundo Dia D do ano com vagas especiais para Pessoas com Deficiência e reabilitados do INSS. Em oferta, 356 vagas oferecidas por 12 empresas. As entrevistas serão realizadas na sede do Sine, localizada na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá. O destaque é para técnico em enfermagem com 75 oportunidades abertas.

