Vai ficar em Porto Alegre no carnaval? Confira a agenda dos blocos que animarão os foliões 

Depois de um final de semana em que quatro blocos arrastaram milhares de foliões para as ruas do bairro Cidade Baixa, a programação do carnaval de Porto Alegre promete esquentar ainda mais a cidade com apresentações de pelo menos mais oito grupos. Neste sábado (10), será a vez do Banda DK fazer a galera sambar.

O bloco sairá às 16h da rua da República, passando pela José do Patrocínio, Luiz Afonso e João Alfredo. Depois, retornará para a República para a dispersão. Criado em meados de 1970, o bloco passou quase uma década sem ir para a rua, retornando apenas nos anos 2000.

Na terça-feira (13), outro bloco animará os foliões na Cidade Baixa: o Rua do Perdão, que ficará parado na rua da República a partir das 16h. Criado nos anos 1980 pelos integrantes da Banda DK, o Rua do Perdão é um bloco pensado especialmente para a formação de novos foliões, com sambas e marchinhas.

Depois do carnaval, pelo menos mais seis blocos integram a programação da Capital, apoiados pela Skol. “A cerveja incentiva um carnaval democrático e que junte as pessoas, por isso apoia a blocos de diversos estilos em Porto Alegre, dos que vão às ruas com marchinhas e sambas aos que misturam música nordestina, rock e ska”, afirmou o gerente de marketing regional da Ambev, João Lucas Lima.

Programação dos blocos

Sábado (10)

16h – Banda DK, com saída da rua da República

Terça-feira (13)

16h – Rua do Perdão, rua da República

17/02

16h – Areal do Futuro, com saída da Praça Garibaldi

18h – Amigos do Porto, com saída da rua da República

18/02

17h30min – Skafolia, na orla do Guaíba

20h – Império da Lã, na orla do Guaíba

24/02

16h – Bloco do Isopor, com saída da rua Joaquim Nabuco

25/02

16h – Filhos do Cumpadi Washington, na orla do Guaíba

Deixe seu comentário: