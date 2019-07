Vai terminar o recesso

Em uma semana, será reaberto o plenário da Câmara dos Deputados, o maior palco do folclore político no País. Por seus microfones voltarão a desfilar comediantes, farsescos e espalhafatosos. Não caíram por acaso em Brasília. Usaram só o gogó na campanha e seguem os mesmos. Fisgaram eleitores que se deixam enganar.

Pode ou não pode?

Suas Excelências, que gastam o verbo e a verba no Parlamento, deveriam responder à população indefesa: o poder público pode garantir a segurança individual e coletiva ou perdeu o controle da situação para o crime organizado?

Nada houve de autoritário

O PDT fechou questão contra a reforma da Previdência com votação unânime de seus integrantes. Mesmo assim, oito deputados federais resolveram votar contra o que foi decidido na convenção. Agora, o partido abre processo disciplinar. É assim em todas as democracias do mundo.

Cenas ridículas

Merecem entrar no Festival de Comédias as manobras do consórcio vencedor do edital de revitalização do Cais Mauá. Sem projeto e garantias necessárias, ficou por nove dizendo que ia começar as obras. Agora, quer indenização do governo do Estado…

Antigo costume

Especulações antecipadas sobre sucessões às prefeituras e câmaras municipais sempre vêm acompanhadas de bondades com inspiração eleitoral e, muitas vezes, usando dinheiro público.

Braços cruzados, não

Tornou-se comum atribuir às prefeituras a repressão ao comércio de produtos contrabandeados e que não pagam impostos. A responsabilidade deve ser dividida com a Secretaria da Fazenda do Estado, se o interesse é aumentar a arrecadação.

Escoadouro de muamba

O governo de São Paulo assumiu a tarefa. Só em uma batida, no centro da capital, recentemente, localizou dois edifícios em que todas as salas viraram depósito de produtos ilegais. Foram necessários 40 caminhões para carregar bebidas, cigarros, eletrodomésticos, roupas, calçados, CDs, brinquedos e outros itens, que faziam concorrência com o comércio estabelecido.

Novela se arrasta

O congelamento de tarifas entre outubro de 1985 e janeiro de 1992 derrubou a Varig. Em 1993, a empresa entrou com ação na Justiça do Distrito Federal para ser indenizada. Ontem, atendendo pedido da Advocacia Geral da União, houve a decisão de suspender o pagamento de 6 bilhões de reais, que reverteriam em favor dos funcionários postos na rua da amargura.

Faltam vontade e experiência

Os países do Mercosul têm o maior rebanho bovino comercial do mundo, as duas bacias hidrográficas mais importantes da Terra e enormes possibilidades de expansão de sua fronteira agropecuária. Deveria estar hoje na primeira linha do mercado internacional de alimentos. Porém, há 28 anos, não avança o cambaleante processo de integração regional. Falta competência para executar o que viria em benefício de suas populações.

De tropeço em tropeço

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia começa agora a ser analisado nos parlamentos dos países envolvidos.

A 25 de julho de 2002, os jornais noticiaram: “Terminou da melhor maneira a reunião Mercosul-União Europeia, ontem, no Rio de Janeiro. Há boa chance de que os dois blocos fechem acordo comercial até 2004. Avançar nesse tema é de especial interesse para o Mercosul.” Em vez de dois, o encaminhamento do acordo levou 15 anos.

Provável

Se a vereadora licenciada e secretária municipal Comandante Nádia sair do MDB e entrar no PRB, será grande a chance de se tornar vice na chapa de Nelson Marchezan Júnior, que buscará a reeleição.

Preço pelo congestionamento

O que se fala cada vez mais em Porto Alegre: aproxima-se o rodízio dos veículos por meio do número final da placa.

Diferença de velocidade

O risco é alto quando governos não atentam para o princípio: a inflação desce de escada e sobe de elevador.

