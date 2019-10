Câmara dos Deputados valida lista que mantém o Delegado Waldir como líder do PSL

A Câmara dos Deputados validou nesta quinta-feira (17), após a conferência de assinaturas, a lista de deputados que apoiam a manutenção de Delegado Waldir (PSL-GO) no posto de líder da bancada do partido.

Das três listas de assinaturas protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, duas eram em apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro. Uma continha 26 assinaturas válidas e outra, 24. A lista em apoio a Delegado Waldir tinha 29.

Ambas as listas do grupo bolsonarista tinham sido apresentadas com 27 assinaturas, mas algumas foram descartadas porque não bateram com o cartão de assinaturas que todo deputado assina ao assumir o mandato. No caso de Waldir, a lista tinha 31 assinaturas, mas duas não conferiram.

A disputa pela liderança é mais um capítulo da crise interna da sigla, que se acentuou na semana passada após Jair Bolsonaro deflagrar publicamente um conflito político com o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE).

Desde então, a ala do PSL que defende as posições de Bolsonaro tem protagonizado embates com o grupo aliado de Bivar, do qual Delegado Waldir faz parte. A definição sobre a liderança foi tomada após a área técnica da Câmara fazer a contagem das assinaturas das diferentes listas apresentadas na quarta-feira (16) pelo grupo do Bivar e pela ala bolsonarista.

Após intensas articulações durante o dia, os aliados de Bolsonaro anunciaram que tinham protocolado uma lista com 27 assinaturas, número suficiente para tornar líder da bancada o deputado Eduardo Bolsonaro.

Pelas regras da Câmara, as escolhas de líderes partidários são oficializadas por documento endereçado ao presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), assinado pela maioria absoluta dos integrantes da sigla. Atualmente, a bancada PSL conta com 53 deputados.

Eduardo Bolsonaro chegou a se pronunciar no Salão Verde como novo líder, afirmando que ficaria no cargo até dezembro, quando nova eleição fosse feita. Mas não durou muito, e o grupo de Bivar protocolou outra lista com 32 assinaturas. Como as assinaturas das duas listas somadas ultrapassavam o número de deputados da bancada, coube à área técnica da Câmara fazer a conferência.

Checagem

Segundo a Secretaria-Geral da Câmara, a primeira lista apresentada pelos bolsonaristas teve apenas 26 assinaturas validadas. A lista do grupo do deputado Delegado Waldir, apresentada em seguida, teve 29 das suas assinaturas consideradas válidas.

O grupo bolsonarista chegou a apresentar uma terceira lista, mas apenas 24 nomes bateram com o cartão de assinaturas. Em razão disso, a secretaria validou a lista apresentada pelos bivaristas.