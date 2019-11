Notas Mundo Veado é encontrado com 7 quilos de lixo no estômago

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Um veado morto em um parque nacional ao norte da Tailândia foi encontrado com 7 quilos de lixo em seu estômago, dizem autoridades. Entre os itens encontrados no estômago do animal estavam uma cueca, sacos plásticos e partes de uma corda feita de plástico. Autoridades acreditam que lixo tenha bloqueado canal alimentar de animal, levando à sua morte.

