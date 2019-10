Um veado invadiu um salão de beleza, em Long Island, no estado de Nova York, nos EUA, na tarde do sábado (5). Uma câmera de segurança registrou o incidente. Enquanto a dona do salão cortava o cabelo de um cliente, o animal deu um pulo e quebrou o vidro na entrada do estabelecimento. Uma cliente ficou ferida levemente e o animal deixou o local por conta própria.

Deixe seu comentário: