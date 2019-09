Veja a lista de indicados para o prêmio Emmy Internacional 2019

A Academia Televisiva divulgou a lista de indicados ao Emmy Internacional, premiação que reconhece as produções e atores internacionais. Nesta edição, o Brasil se destaca com nove indicações, incluindo Marjorie Estiano como Melhor Atriz por “Sob Pressão”, e também o especial de natal do Porta dos Fundos.

Confira a lista completa de indicados. A cerimônia de entrega do Emmy Internacional acontece em Nova York em 25 de novembro.

Melhor programa de arte

Dance or Die (Países Baixos)

John and Yoko: Above Us Only Sky (Reino Unido)

Michel Legrand, Sans Demi-Mesure (França)

Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas (Brasil)

Melhor ator

Haluk Bilginer por Sahsiyet (Turquia)

Christopher Eccleston por Come Home (Reino Unido)

Raphael Logam por Impuros (Brasil)

Jannis Niewohner por Beat (Alemanha)

Melhor atriz

Radhika Apte por Lust Stories (India)

Jenna Coleman por The Cry (Reino Unido)

Marjorie Estiano por Sob Pressão (Brasil)

Marina Gera por Orok Tel (Hungría)

Melhor comédia

Especial de Natal, Porta dos Fundos (Brasil)

FAM! (Singapura)

Kupa Rashit (Israel)

Workin’ Moms (Canadá)

Melhor documentário

A Primera Pedra (Brasil)

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World (Países Baixos)

Louis Theroux’s Altered States (Reino Unido)

Witness: India’s Forbidden Love (Catar)

Melhor série de drama

1 Contra Todos (Brasil)

Bad Banks (Alemanha)

McMafia (Reino Unido)

Sacred Games (India)

Melhor programa de horário nobre em língua não-inglesa

Al Otro Lado del Muro (Estados Unidos)

El Recluso (Estados Unidos)

Falco (Estados Unidos)

Magnífica 70 (Brasil)

Melhor entretenimento não-roteirizado

La Voz (Argentina)

Taboe (Bélgica)

The Remix (India)

The Real Full Monty: Ladies Night (Reino Unido)

Melhor minissérie

dxyz (Coréia do Sul)

Hack the City (Brasil)

Luottomies (Finlândia)

Wrong Kind of Black (Austrália)

Melhor telenovela

110 Dias Para Enamorarse (Argentina)

La Reina del Flow (Colombia)

The River (África do Sul)

Vidas Opostas (Portugal)

Melhor telefilme

Se Eu Fechar Os Olhos Agora (Brasil)

Lust Stories (India)

Safe Harbour (Austrália)

Trezor (Hungría)

Orgulho

Marjorie Estiano usou as redes sociais para comemorar a indicação que recebeu, na quinta-feira (19), à premiação do Emmy Internacional. A global concorre ao título de Melhor Atriz pela atuação na segunda temporada de “Sob Pressão”, série exibida pela TV Globo.

“Muito orgulho. Muito agradecida por essa indicação ao Emmy. Sob Pressão é realmente um projeto muito especial, muito sensível e muito necessário. Eu vejo isso, eu ouço e eu sinto em mim, na equipe, no público”, escreveu em post no Instagram.

