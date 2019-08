Vem aí a segunda edição do Sesi com Ciência

A Rede Pampa recebeu, nesta quarta-feira (21), o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, e a gerente de educação do Sesi-RS, Sonia Bier, para falar sobre a programação do Sesi com Ciência, que terá a sua segunda edição em 2019. O evento acontece no dia 30 de setembro e 01 de outubro, das 9h às 21h, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

Durante os dois dias, a programação envolve debates, seminários e palestras sobre a educação no futuro. Além disso, serão apresentados 200 projetos e protótipos de estudantes dos programas educacionais do Sesi-RS. As inscrições para participar das palestras e seminários são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Sesi.

“A diferença deste evento para os outros é que tudo é feito de forma interativa e dinâmica, o que oferece a oportunidade para todos serem protagonistas. Os alunos participam de bate-papos e apresentações de trabalhos e artísticas, bem como a vivência em oficinas, que dão conta de pensar em soluções para os problemas que nos atingem no dia a dia. Já os professores ficam envolvidos em oficinas e debates”, comenta Colombo.

O Sesi-RS está presente em quatro Escolas de Ensino Médio nas cidade de Pelotas, Sapucaia do Sul, Montenegro e Gravataí e ainda pretende ampliar seus ensinos para mais escolas no Estado. Estão previstas mais duas unidades: em São Leopoldo e Caxias do Sul. O objetivo do programa é combinar a teoria com a prática e também usar a tecnologia a favor do ensino.

“A metodologia do Sesi-RS é baseada na formação do cidadão de forma integral, ao promover a reflexão e a solução de problemas no contexto em que vivemos, em uma abordagem que considere o raciocínio lógico sem esquecer a importância do desenvolvimento da sensibilidade. Tudo isto dentro do mundo que faz sentido para os estudantes. Enfatizamos as conexões entre o que eles aprendem na escola e suas atividades cotidianas e, mais tarde, no trabalho”, explica Sônia Bier.

Confira a programação

30 de setembro

14h Abertura Oficial

14h30 Palestra com Amyr Klink

15h30 Seminário BNCC e a inovação na escola / Painel educação e desenvolvimento socioeconômico

16h30 Seminário uma nova abordagem para tecnologia na educação / Painel colaboração em inovação educativa

17h30 Seminário inovação na educação

01 de setembro

11h Seminário formação de professores e o case do município de Panambi

13h30 Seminário A inserção da tecnologia na caminhada docente / Painel educação comparada: Promoção da aprendizagem, como alguns países tem enfrentado este desafio?

14h30 Seminário tecnologia e currículo: Uma proposta a ser desenvolvida por todos / Seminário Pisa For School

15h30 Seminário Impacto da gestão no desenvolvimento da aprendizagem na educação básica / Painel escolas de tempo integral: Várias propostas, um único objetivo

16h30 Painel Ensino médio, juventudes e tecnologia / Seminário Steam na educação básica

