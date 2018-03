Vem aí o primeiro encontro Mulheres em Conexão. Será no dia 13 de abril, em Porto Alegre

No dia 13 de abril, as mulheres empreendedoras têm encontro marcado em Porto Alegre. Será realizado no Novotel Três Figueiras o primeiro Encontro Mulheres em Conexão, organizado pela QRTrês Produções e Eventos. Será um dia inteiro de exposição de marcas, networking, oficinas de beleza e palestras.

A jornalista Eduarda Streb vai falar sobre o que a motivou a deixar a televisão onde foi repórter e apresentadora por 20 anos para empreender, ter seu próprio negócio.

Com quase 30 anos de atuação na área empresarial, atuando junto às organizações ou diretamente com profissionais que buscam mudanças na carreira, a Coach Simone Kramer fala sobre como fazer esta transformação.

Já a coach de relacionamento e analista comportamental, Rosangela Matos – cada vez mais requisitada para atendimentos online em todo o Brasil – propõe despertar a autoestima que existe em cada mulher. “Nos últimos anos a mulher mudou, virou protagonista de suas escolhas e conquistas. Vem se apropriando de seus diferentes papéis como mãe, dona de casa, profissional, e líder, sem esquecer de ser e se sentir, mulher. Mas como ser feliz, diante de tantos desafios? É o que a gente pretende discutir, num dia de muitas oportunidades de negócios e troca de experiências, destaca Duda Streb.

Para embalar o encontro em grande estilo, o nigeriano Lumi, ex-The Voice, vai colocar a mulherada para dançar. Inscrições e informações no site: www.qrtres.com.br/encontromulheres

