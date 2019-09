Vem festa por aí! “Vou decretar feriado. Não precisa trabalhar”, afirma técnico do Athletico-PR em coletiva

Após a partida que deu o título ao Athletico-PR, o técnico Thiago Nunes concedeu entrevista coletiva e afirmou que já falou com o governador do Paraná e com o prefeito de Curitiba e a festa está confirmada: “Vou decretar feriado. Não precisa trabalhar”, disse.

Ele também relembrou seus momentos no Rio Grande do Sul. “Estava pensando nos últimos dias e o melhor time que eu treinei foi o sub-15 do Juventude. Voltar ao Rio Grande do Sul, que é o meu estado, estava tudo conspirando (a favor do título)”, disse.

Além de elogiar muito sua equipe, Thiago Nunes elogiou o Internacional e seu técnico. “Odair é um baita treinador. O Inter é um baita time e hoje a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Fica a dica”. Mas os méritos são do Athletico que, com certeza, voltará para Curitiba com muita festa.

Deixe seu comentário: