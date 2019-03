Um único bilhete vendido no estado de Wisconsin, no meio-oeste americano, levou o terceiro maior prêmio na história da loteria americana na noite desta quarta-feira (27): US$ 768,4 milhões, cerca de R$ 3 bilhões. O prêmio foi oferecido pela Powerball, e o vencedor ainda não foi identificado. As informações são da agência de notícias Associated Press e do site Business Insider.

