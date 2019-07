Pela primeira vez na história dos 76 anos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors), uma mulher negra assumirá a presidência. A jornalista Vera Daisy Barcellos foi eleita na eleição que se encerrou na noite da quinta-feira, 18, com 155 votos do total de 163 (3 brancos e 5 nulos). Este ano o pleito foi on-line desde terça-feira, 16.

