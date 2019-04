A digital influencer, Carolina Portaluppi, filha do técnico do Grêmio, anunciou, neste 1° de abril, que está grávida. Em uma foto sua de biquíni, Carol colocou emojis e escreveu: “Queria compartilhar com vocês a notícia. Agora terão duas pessoinhas por aqui”. Claro que os fãs foram à loucura e entraram na suposta brincadeira. O que você acha: verdade ou mentira?

