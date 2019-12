Porto Alegre Vereadores promovem reunião pública para debater Projeto de Lei da Liberdade Econômica

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Evento acontecerá nesta sexta-feira (06), às 10h, na Câmara Municipal de Porto Alegre, com a participação de entidades empresariais Foto: Foto: Ederson Nunes/CMPA Câmara Municipal de Porto Alegre. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Foto: Ederson Nunes/CMPA

Os vereadores Felipe Camozzato (NOVO), Ricardo Gomes (PP) e Pablo Mendes Ribeiro (MDB) promovem uma Reunião Pública, nesta sexta-feira (06), sobre o Projeto de Lei da Liberdade Econômica.

A reunião será no plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto Alegre, às 10 horas. Os vereadores irão apresentar e explicar detalhadamente cada artigo do projeto para empreendedores, lideranças da comunidade, demais vereadores e interessados no assunto.

A AJEPOA (Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre), IEE (Instituto Brasil 200 e Instituto de Estudos Empresariais) já confirmaram presença no encontro. O PL foi feito para os municípios nos moldes da medida provisória da Liberdade Econômica, aprovada pelo presidente da República em setembro deste ano.

“O objetivo do projeto é deixar o empreendedor mais propenso a gerar novos empregos, visando à desburocratização e permitindo mais facilidade, menos custos e mais agilidade aos empreendedores da cidade. Assim, Porto Alegre terá maior geração de renda e a chance de ser reconhecida nacional e internacionalmente como um polo de inovação”, destacou Camozzato.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário