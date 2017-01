Vestibular da Fadergs tem inscriÃ§Ãµes abertas atÃ© dia 18 de janeiro

No dia 19 de janeiro, acontecem as provas do Vestibular da Fadergs. Nesta edição, os aprovados no concurso podem receber até 70% de desconto na primeira mensalidade. Além disso, podem contar com o seguro educacional, que auxilia os estudantes no pagamento de mensalidades em determinadas situações, garantindo a continuidade dos estudos.

Os vestibulandos podem escolher entre um dos mais de 30 cursos oferecidos pela instituição, com alternativas de bacharelado e tecnólogos (graduação a partir de dois anos).

As inscrições estão abertas até o dia 18 de janeiro e as provas serão realizadas nas sedes Andradas e Luiz Afonso, das 19h30 às 22h. O valor das inscrições é de R$ 30,00. Mais informações pelo telefone 0800.604.1211 ou pelo site www.fadergs.com.br/vestibular.

Cursos oferecidos:

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Estética – Bacharelado, Estética e Cosmética – Tecnólogo, Fisioterapia, Fotografia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Jogos Digitais, Jornalismo, Logística, Marketing, Nutrição, Processos Gerenciais, Produção Multimídia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Serviço Social, Serviços Penais, e Sistemas para a Internet.

SERVIÇO:

O QUÊ? Vestibular da Fadergs

QUANDO? Provas no dia 19 de janeiro, das 19h30 às 22h.

ONDE?

– Sede Andradas (Rua Uruguai, 330)

– Sede Luiz Afonso (Rua Luiz Afonso, 84)

Comentários