Vice-prefeito Gustavo Paim assume a prefeitura

O vice-prefeito Gustavo Paim assumiu a prefeitura nesta segunda-feira, 15, no lugar do prefeito Nelson Marchezan Júnior, que participa nos EUA de curso de capacitação para gestores públicos, na Universidade Johns Hopkins. O curso termina na sexta-feira, 19. O intercâmbio envolve troca de experiências com especialistas de universidades renomadas mundialmente.

