A polícia analisa um vídeo que mostra o momento em que a filha do bicheiro Maninho, Shanna Harrouche Garcia, de 34 anos, foi baleada nesta terça (8) em um estacionamento na Barra da Tijuca, no Rio. As imagens mostram o carro branco dos suspeitos se aproximando do veículo de Shanna. Em seguida disparos são feitos, Shanna é atingida e volta para o veículo para se proteger.