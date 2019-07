Vídeo: papagaio é resgatado de maus tratos em bairro nobre de Porto Alegre

A equipe especializada em fauna silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) resgataram um papagaio que era mantido de forma ilegal em uma residência do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

O animal, da espécie Amazona aestivam, estava com as asas cortadas e não possuía anilha. “Levamos a ave ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que desenvolve um projeto de reabilitação, para posteriormente soltá-lo na região Norte do Brasil, área de ocorrência natural da espécie” afirmou Soraya Ribeiro, bióloga da Smams.

Confira o vídeo do resgate:

Crédito: Sérgio Louruz / Smams PMPA

