Vinicultura gaúcha reforça presença na 41ª Expointer

Mais uma vez os vinhos gaúchos serão uma das atrações da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que ocorre entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). Cinco ambientes dedicados à vinicultura estarão funcionando no espaço do Vinho Gaúcho, no Salão do Empreendedor, localizado no Pavilhão Internacional. A iniciativa é da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar/RS) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS) – através do Programa Juntos para Competir –, em parceria com o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), e conta com apoio de Fecomércio-Senac/RS, Fiergs-Senai/RS e Embrapa.

Sob o mote “Do campo a mesa”, a cadeia da uva e do vinho estará representada em diferentes frentes de atuação: produção, indústria, cave, mercado e enoturismo. Na primeira etapa, será apresentado a viticultura gaúcha e sua importância no cenário nacional, por meio de infográfico e uma televisão interativa para explorar as regiões produtoras. Materiais informativos sobre as Indicações Geográficas e a Produção Integrada da Embrapa Uva e Vinho também serão distribuídos.

Uma vinícola com os principais equipamentos utilizados na elaboração de vinhos e espumantes, como tanques, filtros e engarrafadeira, representará a indústria, frisando a importância da implantação das Boas Práticas Enológicas e os cuidados com o alimento seguro. Na sequência, o público poderá vivenciar a fase de maturação dos vinhos e espumantes, na cave. No espaço haverá quatro oficinas diárias de degustação com o enólogo e sommelier Arlindo Menoncin. Com duração de 20 a 30 minutos, a atividade será oferecida para grupos de até 15 pessoas, nos horários das 11h30min, 13h e 15h. Nos sábados e domingos haverá sessão extra, às 17h.

No mercado, produtos de 30 micro e pequenas vinícolas da Serra e da Campanha Gaúcha, que integram os projetos do Sebrae/RS, serão apresentados por Menoncin. Também no mesmo espaço, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferecerá em tempo integral oficinas de aromas e testes das características dos vinhos.

O tour encerra com um espaço externo dedicado ao enoturismo

“Como o foco principal do estande será o consumidor final, buscamos contribuir para o fortalecimento da cadeia vitivinícola gaúcha e de ações voltadas para o crescimento do consumo responsável do vinho. Vamos demostrar tecnologia, qualidade e a importância do alimento seguro, divididos em cinco momentos”, explica Andre Luis Bringhenti Bordignon, coordenador setorial de vitivinicultura do Sebrae/RS.

“Em nove dias de realização, milhares de pessoas passam pela feira e são potenciais consumidores do vinho gaúcho. Será uma ótima oportunidade para reforçar a imagem dos produtos elaborados no Estado”, avalia o gerente de Promoção do Ibravin, Diego Bertolini.

A expectativa é que mais de cinco mil pessoas prestigiem os espaços dedicados a vinicultura.

