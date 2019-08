Viola Davis adaptará ‘O beijo no Asfalto’, de Nelson Rodrigues

A atriz e produtora Viola Davis, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (2017) e primeira mulher negra vencedora do Emmy de melhor atriz dramática (2005), irá adaptar a peça ‘O Beijo no Asfalto’, de Nelson Rodrigues.

O anúncio foi feito pela atriz, nesta sexta-feira (09), em sua conta oficial do Twitter: “Estamos muito empolgados com a parceria da Wise Productions para trazer a inovadora peça do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, ‘O Beijo no Asfalto’, à vida!”, escreveu a atriz.

We're so excited to partner with @ProductionsWise to bring

Brazilian playwright Nelson Rodrigues’ groundbreaking play, #TheAsphaltKiss to life! https://t.co/XuMpHOIkbs — Viola Davis (@violadavis) August 9, 2019

A produtora do neto de Nelson Rodrigues, Mauricio Mota, denominada Wise Entertainment, fará um acordo com a produtora comandada por Viola e seu marido, Julius Tennon, denominada JuVee Productions. A história, primeiramente, ganhará espaço no teatro norte-americano, mas a ideia é que o enredo, num segundo momento, abranja a televisão e o cinema.

‘O Beijo do Asfalto’ é uma das obras mais conhecidas de Nelson Rodrigues. Na história, o personagem Arandir presencia um atropelamento e atende ao último desejo da vítima: um beijo. A partir daí, sua vida passa por uma reviravolta. O texto é inspirado numa história real, com algumas modificações, e foi muito elogiado pela crítica após sua publicação, na década de 60. Aqui no Brasil, a peça já teve adaptações no cinema, no teatro e até mesmo em histórias em quadrinho.

