O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, fez uma visita ao canteiro de obras do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição na tarde de terça-feira (03), em Porto Alegre. As obras, iniciadas em fevereiro deste ano, devem terminar em dezembro de 2020. Os trabalhos estão 18% finalizados.