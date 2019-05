Visita inesperada: Rainha Elizabeth vai a supermercado

A rainha Elizabeth II foi na quarta-feira (22), a um supermercado para celebrar o 150º aniversário da rede britânica Sainsbury’s.

A monarca de 93 anos visitou uma réplica da loja original do Sainsbury’s, fundado em 1869 na Drury Lane, em Londres, que vendia apenas manteiga, leite e ovos.

Ela foi recebida pelo lorde John Sainsbury, bisneto do fundador da rede, John James Sainsbury, e acompanhou a evolução de réplicas de antigos andares da loja, da introdução do serviço de autoatendimento na década de 1950 ao uso de tecnologias modernas.

A monarca também ouviu explicações sobre como os clientes utilizam as máquinas de autoatendimento e pagam por meio do próprio celular, embora ela não tenha tentado fazê-lo. Além disso, a rainha também cortou um bolo comemorativo de aniversário.

A réplica do Sainsbury’s original está montada em Covent Garden, na região central de Londres, e ficará disponível durante uma semana, dando aos visitantes a oportunidade de conhecer 150 anos da história do estabelecimento, o segundo maior mercado do Reino Unido.

Social media

Mais engajada na web do que nunca, a rainha Elizabeth II procura um social media para cuidar da sua imagem nas redes sociais.

O comunicado foi dado pela Royal Household, que procura um gerente de Comunicações Digitais para descobrir “novas maneiras de manter a presença da rainha aos olhos do público e no cenário mundial” em todas as plataformas.

Recentemente, a rainha fez a primeira publicação dela no Instagram.

O funcionário, que terá salário de R$ 152 mil por ano, participará de coberturas de visitas de estado, cerimônias reais e escreverá artigos para o novo site da Royal. “Com um olho para o futuro, você ajudará a aperfeiçoar e moldar nossas comunicações digitais através da análises, monitoramento e exploração de novas tecnologias. A reação ao nosso trabalho é sempre de alto nível e assim a reputação e o impacto estarão à frente de todos”, alerta o comunicado.

Além do salário, que vai depender a experiência do candidato, o funcionário terá algumas vantagens, como plano de aposentadoria de contribuição de empregador de 15% após seis meses, 33 dias de férias, incluindo feriados, almoço grátis e treinamento profissional.

A família real também é acompanhada de perto por internautas nos perfis oficiais do Palácio de Buckingham no Twitter e Instagram.