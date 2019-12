Celebridades Viúva de Gugu vai à Justiça para ser reconhecida como herdeira

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Pessoas ligadas à família afirmam que Rose Miriam era apenas amiga do apresentador e mãe das crianças Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Um dos maiores patrimônios já amealhados na televisão brasileira será objeto de disputa judicial: a médica Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, vai acionar a Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador, com quem se relacionou por duas décadas. Com isso, ela se coloca em choque direto com os irmãos e os sobrinhos de Gugu.

Se a causa for vitoriosa, Rose passará a ter direito sobre a metade da herança de Gugu – o inventário corre em segredo de Justiça. Hoje, ela não tem direito a nada, já que não foi casada oficialmente nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011.

No documento, Gugu distribui a parte disponível de seus bens, ou seja, a metade de tudo – os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos, João, Sofia e Marina.

Da segunda metade, o apresentador deixou 75% para os três e 25% para cinco sobrinhos. Se Rose passar a ser herdeira, o quinhão diminuirá consideravelmente. A família de Gugu alega que uma disputa judicial colocaria Rose contra seus próprios filhos.

Afirma ainda que ela está recebendo “mau aconselhamento” de terceiros. Pessoas ligadas à família afirmam que ela nunca teve relação estável com o apresentador, sendo apenas amiga dele e mãe das crianças.

Rose contesta. Diz que Gugu tanto vivia com ela que tinha um closet cheio de roupas na casa da família, em Orlando — onde morreu num acidente. Diz também que entrará com a ação para fazer valer seu direito. Mas que doará tudo imediatamente aos filhos, ficando com o usufruto de parte dos bens para sobreviver. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário